Украина

Польский защитник рассказал о том, чем занимается время во время карантина, и поделился впечатлениями от выступлений в киевском клубе.

Пока весь футбольный мир находится на вынужденной паузе, защитник Динамо и сборной Польши Томаш Кендзера дал интервью польскому порталу Newonce.Sport, в котором рассказал о том, как пытается поддерживать форму и какие задачи стоят перед "бело-синими" на оставшуюся часть сезона. Футболист поведал о своей адаптации в киевском клубе и вспомнил о самых ярких игроках из раздевалки, таких как Дьемерси Мбоками и Денис Гармаш. Также польский игрок признался, что мечтает выступать в АПЛ и поделился воспоминаниями о том, как начинал свой путь в футболе под руководством отца.

- Вы остались в Киеве?

- Да, в середине марта мы сыграли последний матч с Десной. Должны были получить два выходных дня, но вместо этого появилась информация, что нам запрещено покидать дома. Тренировочную базу закрыли, и мы теперь сидим в квартирах.

- Как-то поддерживаете форму?

- У нас есть группа для всей команды в Whatsapp, куда тренер по физической подготовке присылает нам программу с упражнениями на дому. Мы много тренируемся, насколько позволяет квартира. Также можно пойти в лес и побегать в одиночку.

- В какой степени это может заменить нормальные занятия?

- Мы делаем больше силовых упражнений дома. Можно выполнять немного кардио, но на самом деле ничто не может заменить тренировки на поле. Лучше всего помогает бег в лесу, где нет людей. В этом случае нагрузка получается больше, есть шанс сохранить форму.

- Коронавирус уже давно является главной темой в раздевалке Динамо?

- Сначала о нем громко заговорили в социальных сетях. Затем разговоры переместились в раздевалку. Уже когда нам приходилось играть без фанатов, мы не хотели этого делать. Все европейские лиги остановились, никто не играл в футбол, а наши игры продолжались. И без фанатов. Я видел в этом еще меньше смысла, так как никто не мог прийти к нам.

- Вы как-то повлияли на клуб или владельцы сами сделали паузу в лиге?

- Мы ждали решения федерации, потому что все исходит сверху. Мы знали, что решения уже приняли, и все пойдет тем или иным путем. Мы играли в воскресенье, 15 марта, и вскоре после этого отменили чемпионат Украины.

- А как обстоят дела в Украине вне футбола? Это одна из стран, которая отреагировала на ситуацию позже остальных.

- Позже остальных, потому что здесь не было случаев заражения. Был только один случай, когда рядом с Румынией обнаружили человека, который приехал из-за границы. Когда приостановили игры, было 26 зараженных случаев. Сейчас, через две недели, их 418. Торговые центры и рестораны закрыли, только магазины работают. В автобусы могут зайти не более десяти человек. Здесь тоже пытаются все это остановить [после разговора в Украине ввели чрезвычайную ситуацию – прим. ред.].

- Похоже, что после приказа оставаться дома бары еще работали, а дети играли в футбол во дворах.

- В первые дни никто не знал о масштабах угрозы. Все началось уже после обращений Президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко. Они сказали, что нужно закрыть все кинотеатры, галереи, поэтому только тогда все остановилось. Но до этого люди нормально передвигались, дети играли на площадках, это не контролировалось.

- После нескольких дней карантина жалуетесь на скуку?

- Я – человек, который не любит сидеть дома без дела. Я всегда хочу что-то делать, так что это чувствуется. Особенно без тренировок, хочется как-то использовать эту энергию. К сожалению, сейчас трудное время для всех нас, но я стараюсь использовать его продуктивно. Тренируюсь дома, бегаю в лесу, читаю, придумываю различные виды деятельности, на которые у меня раньше не было времени.

- Футбол без болельщиков – совсем другой спорт. В Украине успели поиграть при пустых трибунах.

- Динамика и интенсивность таких матчей совершенно другая. Мы играем для фанатов, а когда их нет, не хватает того же адреналина и тех же эмоций. Нам казалось, что мы играем товарищеские матчи. Без болельщиков атмосфера определенно слабая. Вы, журналисты, еще можете послушать, что и как мы говорим друг другу. Но играть без поддержки трибун сложно.

- В польской Экстраклясе давали указания не ругаться, потому что все транслируется в эфире.

- Это нормально. На поле тебя переполняют эмоции, положительные и отрицательные, и становится сложно сдерживаться. Некоторые ругательства могут проскальзывать.

- В Украине прервали сезон, что для Динамо крайне неудачно. Можете прокомментировать выступления команды?

- Мы начали хорошо, выиграли Суперкубок Украины, но это был единственный такой успех. Позже мы играли в квалификации Лиги чемпионов с Брюгге. Мы должны были проходить такого соперника. В Бельгии мы проиграли 0:1, но у нас были моменты, которые нужно было использовать. Все же нам не удалось забить на выезде. Мы успешно стартовали в Киеве, быстро вышли вперед, но они отыгрались до перерыва. Тот матч был очень открытым, даже не вспомню итоговый счет [3:3 – прим. ред.], но нам немного не хватило для выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

- После этого тренера Александра Хацкевича отправили в отставку.

- Произошла смена тренера, Алексей Михайличенко пришел с совершенно другими методами. Наша игра изменилась, но мы также не вышли из группы в Лиге Европы. Раньше такого никогда не случалось. За время моих выступлений в Динамо мы дважды выходили в плей-офф, так что это было большим разочарованием. В чемпионате Шахтер опережает нас на 13 очков, у Зари одинаковое количество очков с нами, так что это нас не может устраивать.

- Это можно объяснить?

- Я нахожусь в этой команде, поэтому не хотел бы выносить сор из избы. У меня есть свои мысли, но я играю и выполняю указания тренера. Стараюсь лучше готовиться к следующим встречам, мне не хотелось бы оценивать других и искать причины неудач.

- Вы сказали, что тренировочные методы очень изменились. Что вы имеет в виду?

- У каждого тренера есть свои идеи. Все работают по-разному. У меня были разные тренеры, в Лехе и Динамо, поэтому я приспосабливаюсь к каждому. Методы отличаются, но это нормально. В некоторых матчах мы хорошо играем, но есть матчи, в которых – хотелось бы лучше. Нам не хватает стабильности, мы глупо теряем важные очки.

- Я читал отзывы о Михайличенко. Воспитанник клуба советской эпохи, который готов отдать сердце за Динамо, но эксперты в Украине говорят, что он представитель старой школы.

- Не знаю, как выглядела старая школа, я все еще относительно молодой игрок. Могу сказать, что во время подготовки мы больше бегали без мяча, чем с предыдущим тренером.

- Видите футбольный разрыв между вами и Шахтером?

- Глядя на наши команды, можно сказать, что Шахтер не меняется. Там играют те же игроки, вернее, команда усиливается. Многие качественные игроки покинули нас почти за три года: Домагой Вида отправился в Бешикташ, Дьемерси Мбокани сыграл в АПЛ, а лучший бомбардир украинской лиги Жуниор Мораес покинул нас ради Шахтера. У нас были некоторые потери, а в Шахтере костяк команды остался тем же, поэтому в этом можно усмотреть некоторые причины их успеха.

- Если чемпионат возобновится, вы будете бороться только за второе место. Как это будет воспринято в клубе?

- Как большое разочарование. В каждом сезоне Динамо должно претендовать на чемпионство, а нам теперь остается бороться только за второе место, чтобы играть в квалификации Лиги чемпионов. Это будет главной задачей, если мы продолжим играть. Мы все еще в полуфинале Кубка Украины, обыграв Александрию в недавнем матче, и боремся за трофей.

- В этом матче у вас была голевая передача на Виктора Цыганкова в дополнительное время. Цыганкова. Но это только третий ассист в сезоне, в предыдущие годы ваши показатели в атаке были лучше.

- Но прошла только половина сезона, осталось еще много игр, так что я могу улучшить свои показатели. Весенняя часть сезона только началась. Но и с этими цифрами не все так плохо. Если сравнивать себя с другими правыми защитниками, у некоторых вообще нет голов или результативных передач, а у меня всегда были определенные показатели впереди. Недавно я проверял на Transfermarkt – кажется, у меня 24 передачи и 15 голов, что нельзя назвать плохим результатом.

- Они также включают заработанные пенальти или ситуации, когда вы передаете кому-то мяч и он делает всю работу, но стыдиться нечего.

- Знаете, все зависит от того, кто определяет ассист, но, по крайней мере, это конкретный источник. Я проверял из чистого любопытства, потому что сыграл уже более 250 игр во взрослом футболе. Это только на клубном уровне. Еще я играл в девяти отборочных матчах на Евро, и у меня было две передачи, так что это тоже неплохой результат. Могло быть даже больше, особенно в последних двух матчах. В Израиле я вывел на ударную позицию Себека Шимански, а со Словенией отдал мяч Петру Зьелински, когда Ян Облак отбил его удар. В атаке у меня все не так плохо, я ошибаюсь за клуб в обороне, но каждый сезон я забиваю определенное количество голов.

- Чаще всего вам удавалось забивать со стандартов.

- Верно, головой или ногой. Я забил четыре гола в прошлом сезоне, поэтому мои показатели должны улучшиться.

- Вы всегда регулярно играли в Лехе, в юности, и в Динамо, а в этом сезоне уже пять раз находились на скамейке. Это новая ситуация для вас?

- Не хотел бы заострять на этом внимание, я играл не только со слабыми соперниками. Я всегда был на поле во всех основных матчах или в еврокубках. В Суперкубке и Кубке Украины тоже играл со старта. Пока я сыграл 29 игр, нельзя сказать, что этого недостаточно. Иногда тренер спрашивал меня, готов ли я сыграть в том или ином матче, чувствую ли я себя уставшим. Иногда он сам решал, что выйдет кто-то другой. Только Виктор Цыганков играл во всех матчах, а в случае остальных применялась ротация.

- В этом сезоне от одного из украинских журналистов появилась информация о том, что вы должны покинуть клуб, потому что Динамо хочет избавиться от некоторых иностранцев. Позже это опубликовали и в Польше. Как вы отреагировали на эти сообщения?

- Я читал это, но, честно говоря, никто из клуба со мной не говорил. Если бы у кого-то были такие планы, меня бы отпустили в другой клуб зимой. Был большой интерес со стороны клуба из более сильного чемпионата, но Динамо не отпустило меня, клубы не договорились. И если кто-то придумывает истории про меня, не могу ничего поделать. Весной я шесть матчей подряд выходил в основном составе. Кто-то опубликует какую-то информацию, которую он взял неизвестно откуда, и вдруг начинаются разговоры.

- Можете сказать, какой это был чемпионат?

- Предпочитаю не говорить об этом. Эта тема может снова вернуться летом, тогда все откроется.

- По-прежнему мечтаете сыграть в АПЛ?

- Каждый футболист хотел бы сыграть в лучшей лиге мира, а для меня это АПЛ. Завидую Янеку Беднареку, что он преуспел и играет в таком замечательном клубе. Он попал туда благодаря упорному труду. Я его очень поддерживаю. Посмотрим, как все сложится в будущем.

- Часто спрашиваете его, каково это выступать на таком уровне?

- Мы очень хорошо общаемся. Каждый раз, когда мы видимся или звоним друг другу, говорим об этом. Мне очень интересно, как проходит борьба в английской Премьер-лиге. Янек открыт и отвечает на все мои вопросы. Самая большая разница в скорости игры. Он сравнивал с тем, как это выглядит в Польше. Огромная разница в игре. То же касается индивидуального качества игроков, совсем другой уровень.

- Есть ли правые защитники, за которыми вы наблюдаете?

- Я всегда следил за Лукашем Пищеком. Он все еще в хорошей форме и выходит в составе Боруссии Дортмунд, хотя сейчас они играют с тремя центральными защитниками и он стал одним из них. Когда он был в своей лучшей форме и играл с Кубой Блащиковски на одном фланге, я любил наблюдать за ним. Они отлично поработали, Боруссия также играла в отличный футбол, я часто смотрел их матчи.

- Какие качества Пищека в его расцвете вы бы выделили?

- Все, буквально все. Нет такой вещи, которая бы выделяла его, но в каждом аспекте он был на высшем уровне.

- Как вы оцениваете свои шансы сыграть в АПЛ? Реальность, вопрос времени, многое еще должно произойти?

- Мне сложно ответить. Я делаю все, чтобы развиваться и использовать свой потенциал. Хорошо играя в клубе и сборной, я могу проявить себя и попасть в лучшую лигу. Я хочу становиться лучше каждый день, но это больше зависит от судьбы.

- Украинская лига тоже развивается?

- Поля и организация игрового дня в Польше находятся на гораздо более высоком уровне. Телетрансляции в нашей стране – это небо и земля. А если говорить об уровне, несколько команд, таких как Заря и Александрия, были бы в топе нашей лиги. Они находились бы на вершине, а остальные – на сопоставимом уровне. Думаю, меньшие польские и украинские клубы функционируют одинаково. Но Шахтер и Динамо в Польше не будут иметь себе равных.

- Меня озадачил расистский скандал с Тайсоном, который подвергся оскорблениям. Он плакал и получил красную карточку за удар мячом в сторону болельщиков.

- Неприятная вещь и именно в нашем матче. Мы все слышали, что они кричали в его адрес. В футболе не должно быть места для таких ситуаций. Я понимаю эмоции Тайсона, в случившемся нет ничего приятного.

- Но лига отреагировала?

- Позже мы играли без зрителей. Стадион был закрыт, и клубу пришлось заплатить штраф.

- Вы знакомы с Тайсоном, живете по соседству?

- Я живу в другом месте, но в прошлом году я жил в жилом комплексе, где можно было встретить много игроков Шахтера и Динамо. Мы с ним постоянно пересекаемся. Мы поприветствовали друг друга, спросили, как дела, это было больше похоже на дружеские отношения. Мне жаль его, потому что каждый человек переживал бы в такой ситуации.

- Насколько сильно отличается атмосфера в польских и украинских раздевалках?

- Она похожа. Тот же юмор в коллективе мужчин, занимающихся спортом, имеющих схожие переживания и мысли. Нет недостатка в мотивации. Но сама раздевалка отличается, потому что в Динамо у каждого своя комната. Нет отдельной комнаты, которая бы называлась раздевалкой, где все могли бы тусоваться. Приходишь в тренировочный центр, у тебя там есть комната, затем идешь на первый этаж, где работают физиотерапевты. Можно провести время у себя, в тренажерном зале, в комнате для разминки. Только перед тренировкой мы идем в комнату, где меняем бутсы, ее можно назвать раздевалкой. Оттуда мы идем на занятия.

- Разве это не влияет на атмосферу?

- Никто не сидит в комнате, мы встречаемся только наверху. У физиотерапевтов или в тренажерном зале. Никто не лежит на кровати и не ждет тренировки в одиночестве. Мы все проводим время вместе. У нас хорошая молодая команда с открытыми людьми, мы заботимся о создании атмосферы. Ни у кого нет проблем, никто не закрывается ни от кого.

- Ваш лучший друг — Беньямин Вербич. Вы из одной команды, но вам также повезло противостоять друг другу в квалификации на Евро, когда мы играли со Словенией. Вы подшучивали на эту тему?

- Беньямин много говорил, особенно после первого матча, когда они выиграли. Я только сказал ему: успокойся, Верба, поедете в Македонию, и только там сможете победить. Конечно, они проиграли, и тогда, можно сказать, потеряли реальные шансы на выход из группы. Позже они проиграли нам в Варшаве, и уже было не так здорово, как после первой встречи. Я не так много сказал. Я ему сказал: спокойно, посмотрим на таблицу, где Польша, а где Словения. И это закрыло тему.

- Вы любите поговорить на поле? Напихать кому-нибудь?

- Стараюсь никого не оскорблять. Возможно, если случится что-то, что мне не нравится, я выскажу свое мнение. Но первым я никого не оскорбляю и не поджидаю. Тем более, после матча желание выяснять отношения сразу пропадает.

- С кем у вас были такие столкновения?

- Однажды в Познани мне действовал на нервы Славек Пешко. Все началось с Рафаля Вольского, он время от времени падал, поэтому я сказал ему вставать, а не притворяться. Только несколько других словах. Пешко подбежал, мы начали разговор, я сказал играть в футбол. Вот как это случилось. В перерыв еще к нему присоединился тренер Ненад Бьелица, но особых оскорблений там не было. Это эмоции, иногда трудно сдерживаться, говоришь слишком много, но после матча серьезных конфликтов не бывает. Очень редко кто-то ждет после матча, что бы что-то объяснить.

- В раздевалке Динамо были красочные персонажи, которых вы запомнили?

- Я уже достаточно играю в футбол, поэтому их было много. Несколько таких парней прошли через раздевалку. От Ники Билле Нильсена в Познани, через Карлоса Самбрано в Киеве до Дениса Гармаша. Мбокани – также красочная фигура. В футбольных раздевалках скучно не бывает.

- Можете рассказать интересные случаи, связанные с ними?

- Люди запоминаются в определенных ситуациях, о которых сложно потом рассказать. Самбрано приехал к нам из казанского Рубина, прибыл с лишним весом, пухлым, толстым, тренировался индивидуально, позже сыграл матч за резерв, но началось с него... различные странные травмы. Никто толком не знал, был ли он в первой команде или в резерве. Он немного работал с нами, потом он не тренировался, он куда-то летал, его вообще не было в клубе... трудно сказать, что происходило с ним.

- Мбокани тоже не слишком много тренировался, но когда он хотел играть, это было классно.

- Один из лучших игроков, с которыми я был в команде. Мега-классный футболист, но иногда он не хотел тренироваться. В Познани было много странных ситуаций с Ники Билле. За ним следили на трансферном рынке, были разные истории. Как бы то ни было, он жил в самом центре Познани, буквально снимал там квартиру, так что это много говорит о футболисте. Он приходит в зарубежный клуб и снимает квартиру рядом с ночной жизнью.

- У него было много неприятностей?

- Не то чтобы большие, но некоторые неприятные истории были.

- В Украине вам приходилось чему-то заново учиться?

- Больших сюрпризов для меня не было. Тамаш Кадар очень помог мне, когда я только присоединился к команде, потому что большинство игроков не говорили по-английски, а он разговаривал бегло. У нас по-прежнему хорошие отношения. Он недавно уехал в Китай, кстати, он подписал контракт в разгар эпидемии коронавируса в Китае. Но теперь все успокоилось, скоро вылетит. В команде у него был небольшой конфликт с тренером, зимой его отправляли в запас, так что он хотел сменить клуб. Думаю, он доволен своим выбором.

- Вы быстро освоились в Украине. Во время нашей последней встречи вы чувствовали себя как дома.

- Я быстро научился говорить по-русски, поэтому подружился со всеми. Это помогло мне больше всего. Уезжая, у меня были небольшие страхи, потому что я семь лет играл в Лехе, а тут моя первая поездка за границу. Меняя страну и место жительства, сомневался, но после прибытия на место все начало идти так, как я хотел.

- Вы иногда путались, когда перешли на русский язык. В Киеве вы также нашли девушку.

- Все случилось действительно здорово. Действительно моя девушка отсюда. Сейчас она ходит на курсы польского, поэтому дома я могу говорить на родном языке. Языки похожи, так что их легко выучить. Просто нужно больше практики. Рад, что на новом месте все так сложилось.

- В совместной жизни вас или ее что-то удивляет? Я имею в виду обычаи и культуру.

- Наш менталитет и менталитет украинцев очень похожи. У наших народов были разные трудные моменты в истории, но после них поляки и украинцы жили как соседи. Думаю, мы очень похожи.

- Политическая ситуация давала о себе знать?

- Я не чувствовал опасности. С тех пор, как я в Киеве, не происходило ничего, что могло бы повлиять на повседневную жизнь. Однажды какой-то сумасшедший бегал по мосту с ружьем, поэтому мост закрыли. Я не гулял там, но в городе создалась большая пробка, так что все узнали. Но жизнь проходит спокойно.

- Вы следите за Лехом все время?

- Смотрю каждый матч.

- У вас хорошие отношения с молодыми игроками в команде? Тимотешом Пухачем и остальными?

- Это долгая история. Мой отец и его отец вместе играли в футбол, поэтому мы разговариваем с нашими отцами как с родными. Мы знакомы с детства. Тим еще лежал в колыбели, когда я познакомился с ним, поэтому у нас хорошие отношения сегодня.

- С другими молодыми игроками тоже?

- Лучше всего с ним, но я также общаюсь с молодым Скрипом, то есть с Матеушем Скрипчаком. До сих пор помню Камила Юзвяка. С этими тремя я поддерживаю хорошие отношения.

- Они часто обращаются к вам за советом? Прислушиваются к старшему коллеге?

- Не совсем так. Если у них возникнут проблемы, они всегда могут позвонить мне и поговорить на любую тему, я с радостью поделюсь с ними своим опытом, но они хорошо влились в команду. Весной они начали хорошо играть, поэтому положительная атмосфера идет им на пользу. У них есть молодость и огромное желание играть, больше ничего не нужно. Я не нахожусь в команде, но со стороны все выглядит довольно многообещающе.

- Какой была ваша реакция, когда появилась информация, что Лех будет играть с Легией при пустых трибунах?

- Негативной. Такой матч и без зрителей. Но давайте вспомним, именно тогда в Польше началась эпидемия, так что такие решения, может быть, были правильными. Коронавирус мог распространиться еще больше, кто-то мог заболеть, это могло привести только к трагедии.

- Вы всегда отмечали матчи с Легией красным в календаре?

- Может не настолько, но я всегда следил за тем, когда мы с ними играем. Ближе к матчу я старался не получать карточки, чтобы случайно не заработать дисквалификацию. Вся атмосфера вокруг этого матча производит огромное впечатление. Для воспитанников Леха это особенный матч.

- Вы настраивались за неделю до него?

- Не было даже такой необходимости, потому что было видно, как каждый ждал этой встречи у и считал дни.

- Что больше всего помните из матчей с Легией?

- Когда мы выиграли дома в 2015 году, Барри Дуглас забил прямо со штрафного. Кажется, матч закончился со счетом 2:1. Позже была наша победа 3:1 в Суперкубке в Познани, когда я забил первый гол. У меня хорошие воспоминания, наши матчи всегда были равными, ни одна из команд не доминировала. Я до сих пор помню, как нас засудили в матче с Легией. Шимон Марциняк не свистнул, когда Каспер Хямяляйнен забил гол в конце из метрового офсайда, и мы проиграли. Я это очень хорошо помню.

- Вы напоминали ему об этом?

- Сразу после той встречи. Он судил нас через 2-3 матча, и я сказал ему. Но сейчас мы с ним в хороших отношениях. Ошибки случаются, но такие моменты остаются в памяти надолго.

- Футболисту важно разговаривать с судьей во время матча?

- Я стараюсь общаться с арбитрами, но в позитивном ключе. Я не говорю им, что они сделали что-то не так, потому что это никогда не поможет нам, но когда они, например, принимают правильное решение, я их хвалю. Для судьи тоже лучше, чтобы никто не разговаривал с ним, а просто хвалил его. Иногда нужно выстраивать отношения с судьями, искать с ними взаимопонимание.

- Так можно выиграть гораздо больше?

- Думаю, если ты будешь позитивным, то хорошая энергия вернется к тебе.

- Расскажите, каково это иметь отца тренера.

- Очень классно. Когда я был маленьким, отец редко бывал дома, потому что он все еще играл на уровне второй и первой лиги. Он всегда был где-то на тренировках, на базе, поэтому первым шагам с мячом меня на самом деле научила мама. Позже, когда отец начал работать в Лехии, я пошел тренироваться с ним. Я тренировался с ребятами, которые были старше на четыре года. Сначала я был слишком маленьким, поэтому больше играл просто мячом, чем с ними. Когда они начинали, им было по 8-9 лет, а мне – всего 4-5, поэтому разница была слишком большой. Только спустя некоторое время сформировалась группа 1994 года, где со мной работал тренер Петр Жак.

- Отец вам помогал или больше вызывал чувство несправедливости? Вы должны были показывать больше?

- Он заставлял меня много тренироваться. Скорее он был требовательным тренером, уделял много внимания деталям. Из того, что я до сих пор помню, он был хорошим мотиватором. Хорошие были времена. Когда мы играли в юниорах, то даже заняли третье место в Польше, опередив Легию. Я играл со старшими на год, но никто никогда не говорил мне, что я был там благодаря отцу, только благодаря своей игре.

- В таком случае ваш отец – настоящий профессионал, может, ему стоит устроиться на работу где-нибудь повыше?

- Думаете, он захотел бы? Однажды у него было предложение поработать со взрослой командой в Зеленой Гуре, но он предпочел остаться с детьми и работать на тренировках. Такие тренеры тоже нужны. У каждого свои амбиции. У него была и другая работа, но он решил обучать детей.

- Он хорошо читает игру? Часто звоните ему, чтобы он оценил ваши матчи?

- В этом отношении я всегда с ним согласен. У него хороший глаз и он знает свое дело. Он не критикует меня так сильно, иногда говорит, что ему не нравятся какие-то аспекты. Но старается искать позитивные моменты. Чтобы я не думал о том, что было не так, и лучше подготовился к следующему матчу. Мы всегда общаемся после матчей и делимся своими мыслями. Он следит за украинской лигой вместе с мамой и хорошо разбирается. Многие люди не смотрят УПЛ, а он может уверенно сидеть в студии TVP Sport и анализировать ее.

- Во взрослом футболе за это время ваш режим сильно изменился?

- Я сильно изменился с точки зрения физической подготовки, подготовки к тренировкам и питания. В начале карьере я не уделял много внимания этим аспектам. На поле я меньше говорю с судьями и редко комментирую их решения.

- Как вам Киев? Нравится этот город?

- Прежде всего, я нашел здесь свою любовь. Мне здесь нравится, но мы не любим постоянно ходить в рестораны или на разные мероприятия. Мы чаще проводим время в небольшом кругу друзей. Иногда мы отдыхаем, но в разумных пределах. С самим Киевом я познакомился довольно хорошо до встречи с Викторией, поэтому ей не пришлось показывать мне все вокруг.

- Советуете друзьям приезжать?

- Конечно, тем более, это недалеко от Польши. Один час из Варшавы, час и 40 минут из Познани. Но футбольных друзей еще не было возможности пригласить, потому что мы всегда заняты. Во время перерывов я нахожусь в сборной. А обычно мы всегда играем одновременно. Как ни парадоксально, это не так просто организовать.

- Вы находитесь в хип-хоп тусовке или просто слушаете музыку?

- Я больше слушаю, а так – не слежу и не особо в курсе. У меня есть несколько любимых исполнителей рэперов из старой гвардии, но за новинками не интересуюсь. Перед матчами часто слушаю Палуча, но мне нравятся и другие жанры. Иногда что-то быстрее, например, классический Peja. У меня была особенная песня – Randori. Любил слушать ее перед матчами.

- У вас есть стихи, которые помогают вам в жизни?

- Раньше я уделял этому больше внимания. Я заходил на сайты, читал тексты, думал о них. Когда я был моложе, я вырезал текст и он становился моим девизом. Это было в школе. Я был пропитан рэпом. Все его слушали в поселке, поэтому я тоже пришел к этому. Мне приходилось стараться изо всех сил, чтобы добиться чего-то, поэтому музыка определенно очень помогала.

- Жизнь в поселке сильно повлияла на ваш характер?

- Конечно, если бы я не прошел через местную школу жизни, то не добился бы всего, что есть у меня сейчас. Поселок научил меня бороться за себя и никогда не сдаваться. Жизнь меня научила, что, если не выкладываться полностью и не бороться за свое, то рано или поздно это потеряешь. Поэтому я всегда прикладываю максимальные усилия.

Newonce.sport, перевод: Сергей Сакара

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