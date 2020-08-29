Украина

Доктор Динамо Андрей Шморгун рассказал о кадровой ситуации в клубе.

Главный врач Динамо Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными футболистами в киевском клубе, а также поведал о состоянии игроков, которые в последнее время восстанавливались от повреждений.

"После игры за Суперкубок повреждение получил Виталий Буяльский – ушиб коленного сустава. Ближайшие семь дней он будет залечивать травму и работать по индивидуальной программе. Пока вне общей группы также Владимир Шепелев. Он только готовится приступить к беговой работе".

"В принципе, все остальные уже начали работать без ограничений. Беньямин Вербич возвращается в общую группу, будет работать без ограничений, так же, как и Артем Шабанов и Ахмед Алибеков. У Виталия Миколенко есть незначительные ограничения, например, при ударах по мячу, но он тренируется в группе", — приводит слова Шморгуна официальный сайт Динамо.

Напомним, что в первом туре украинской Премьер-лиги-2020/21 Динамо разгромило Олимпик со счетом 4:1. Кроме того, в матче за Суперкубок Украины подопечные Мирчи Луческу оказались сильнее донецкого Шахтера (3:1).