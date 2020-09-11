Украина

Главный тренер сборной Украины обрисовал свое отношение к игре футболистов, которые родились в другой стране, за нашу национальную команду.

Андрей Шевченко высказался относительно натурализации футболистов и отметил принципиальную разницу между процессом в Украине и некоторых случаях в Италии.

"Прежде всего это инициатива игроков. Если футболист выступает в Украине достаточное время, то для получения паспорта он сознательно идет и связывает жизнь с нашей страной. Знает язык, его дети ходят здесь в школу. Если он выступает здесь шесть лет, то он — украинец.

Постоянные дискуссии на эту тему? У меня свое видение на это и я высказал его. Не собираюсь ни с кем спорить, навязывать свое мнение.

Распространенная практика натурализации в Италии? Когда привозят игроков, через два года им пытаются оформить какой-то паспорт. К такому виду натурализации я отношусь негативно. Если футболист приехал в нашу страну, остался здесь в непростое время, его дети ходят тут в школу, играет здесь 6-7 лет, то для меня он украинец", — сказал Андрей Шевченко в программе Вацко Live.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины рассказал об изменении стиля игры команды.