Украина

Главный тренер национальной команды рассказал об изменениях в игре сборной.

Андрей Шевченко объяснил, что сподвигло его к радикальному изменению стиля игры сборной Украины. Национальная команда отошла от оборонительного футбола и играет комбинационно.

"Логика очень простая. Если рассуждать с точки зрения той футбольной жизни, которая была здесь, то да, зачем делать какие-то изменения. Проще говорить, что это наш футбол и он присущ нам. У меня немного другая ситуация. Я поиграл в Милане, выиграл Лигу чемпионов, у меня огромный футбольный опыт.

Я играл в Италии, но затем приезжал в сборную Украины и уже тогда понимал, что мы можем играть в совершенно другой футбол. Несмотря на наши стереотипы, я понимал, что все получится, что у нас достаточно много талантливых футболистов, которые могут привыкнуть к этому.

Можно сказать, что Шахтер — первый клуб, который начал делать изменения, а уже потом Металлист, Динамо, Днепр. Это футбол не только современный, но и тот, который может привлечь внимание болельщиков", — сказал Шевченко.