Украина

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Украины.

Заря примет на своем поле Шахтер в матче третьего тура украинской Премьер-лиги и попытается реабилитироваться после неудачного старта.

Безоговорочное преимущество в этой дуэли букмекеры отдают "горнякам". Так, компания Parimatch дает на победу Шахтера коэффициент 1,57. Шансы на победу Зари оцениваются в 5,4, на ничью – в 4,4.

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В четырех матчах прошлом сезона дважды побеждал Шахтер, одну победу одержала Заря, а еще один поединок завершился ничьей.

Матч Заря – Шахтер состоится в Запорожье на Славутич-Арене в воскресенье, 20 сентября, и начнется в 17:00. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.