Украина: Первая лига

Стали известны обновленные оклады рефери ПФЛ за один матч.

На конференции Профессиональной футбольной лиги Украины подняли вопрос повышения заработных плат для арбитров, работающих на поединках Первой и Второй лиг.

Как сообщает FootballHub, ПФЛ приняла решение увеличить оклады своих судей. Теперь за один матч главный арбитр Первой лиги будет получать 5105 грн (3085 грн — за работу, 1100 грн — компенсация за дорогу, 920 грн — начисление дохода физического лица).

Зарплата ассистентов главного арбитра Первой лиги составит 3885 грн, а четвертый судья будет получать за один матч 1165 грн.

Во Второй лиге зарплаты будут меньше. Так, главный арбитр за матч третьего по силе дивизиона Украины получит 2970 грн, его ассистенты — по 2812 грн, а четвертый судья — 915 грн. Зарплата как наблюдателя арбитража, так и офицера безопасности УАФ составит 2 202 грн.