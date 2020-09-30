Украина

Football.ua представляет анонс матча третьего раунда Кубка Украины.

ПФК Львов после громкого фиаско в виде 0:5 от Зари в чемпионате Украины пожалует в гости к Ворскле. Полтавчане в прошлом сезоне дошли до финала Кубка Украины и наверняка надеются повторить этот успех в нынешней кампании.

Ворскла – Львов

30 сентября, 17:00, стадион им. Бутовского, Полтава. Главный арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье).

Ворскла обязана проходить в следующий раунд. Если посмотреть в турнирную таблицу чемпионата Украины, нет команды безнадежней Львова – три матча, три поражения, один гол забитый и 12 пропущенных...

К этому всему прилагается еще и неопределенность вокруг главного тренера команды. Клуб утверждает, что Георгий Цецадзе пропустил матч против Зари из-за коронавируса, а в СМИ ходят слухи о возможной отставке грузинского специалиста.

Еще сомневаетесь в шансах Ворсклы? А если к вышесказанному добавить, что Львов приехал в Полтаву без ключевых игроков основы, которые остались дома, чтобы подготовиться и не ударить лицом в грязь в дерби с Рухом?