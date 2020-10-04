Украина

Арбитры углядели нарушение в пределах штрафной, хотя до нее было еще несколько шагов.

Колос в рамках поединка пятого тура принимал Мариуполь и добился победы с минимальным счетом.

Судьбу поединка решил гол Ориховского с пенальти, назначение которого остается очень спорным, под занавес встречи.

Нарушение правил Сагуткиным на Ильине было явно за пределами штрафной площади.

Напомним, Руслан Костышин был вынужден провести три замены еще в первом тайме, а одну – в перерыве.