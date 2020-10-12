Украина

Защитник поблагодарил польский клуб.

Владимир Костевич перешел из Леха в Динамо и написал прощальные слова для польского клуба.

"Спасибо Леху за почти четыре года. У нас были лучшие и худшие времена, но я всегда делал все возможное, чтобы помочь команде!

У меня останутся теплые воспоминания о времени, проведенном в Познани, я встретил там много замечательных людей, с которыми буду поддерживать связь. Еще раз спасибо и удачи!", — написал защитник в своем Instagram-аккаунте.

Что касается Леха, то поляки уже нашли замену для Костевича, арендовав у Леганеса Василия Кравца. Тот вошел в символическую сборную шестого тура чемпионата Польши.