Украина

Украинский защитник должен был присоединиться к киевлянам 1 января 2021 года.

Защитник Леха Владимир Костевич должен был стать игроком Динамо в начале января следующего года. Украинец подписал с киевлянами предварительный контракт, однако присоединится к новому клубу он уже в текущее трансферное окно

Как сообщает Meczyki, польский клуб решил ускорить уход Костевича в связи с подписанием другого украинского защитника Василия Кравца, который несколько дней назад перешел на правах годичной аренды из Леганеса.

Костевич — воспитанник львовского футбола. На профессиональном уровне он провел шесть лет в Карпатах, после чего перешел в Лех. С 2017 года Владимир выступает в чемпионате Польши, где стал одним из лучших игроков на своей позиции.