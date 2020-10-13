Украина

Бразилец — о текущем положении дел в Шахтере.

Полузащитник Шахтера Тете рассказал о тренировочном процессе в Шахтере и прокомментировал ближайшие поединки.

"Тренироваться в таких условиях нетипично, ведь мы привыкли, что у нас большая группа. Но также нужно соблюдать все меры предосторожности. Я верю, что шаг за шагом мы наберем темп, ребята вернутся и мы будем полностью готовы ко всем играм.



Стараемся понемногу думать обо всем: и об этой сложной ситуации, и об играх. Прежде всего нужно настраиваться на ближайший поединок. Реал будет потом – сейчас мысли о Львове. Несмотря на трудности, которые мы переживаем, постараемся отдать на поле максимум.



Упражнения предполагают минимум контакта. Лучше слышно Мистера, больше концентрации. Стараемся слушать и выполнять", — приводит слова Тете Shakhtar News.

Напомним, что поединок Шахтер — Львов состоится в субботу, 17 октября Начало поединка - в 17:00.