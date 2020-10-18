Украина

Представляем вашему вниманию анонс поединка 6-го тура УПЛ Днепр-1 — Десна.

В Днепре местный СК Днепр-1 попытается составить конкуренцию черниговской Десне, которая со старта чемпионата обосновалась в верхней части турнирной таблицы и по всей видимости не собирается сдавать свои позиции.

Днепр-1 – Десна

Воскресенье, 18 октября, 19:30. Днепр-Арена, Днепр. Екатерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Униан.

Днепр-1 жутко начал текущий сезон и, несмотря на наличие хороших исполнителей и амбиций бороться за высокие места, барахтается внизу турнирной таблицы рядом с львовскими командами. Именно в СК Днепр-1 мы увидели первую тренерскую отставку в сезоне. Свой пост покинул Дмитрий Михайленко, его место занял Игор Йовичевич. Конечно же, хорватскому специалисту понадобится какое-то время, дабы "реанимировать пациента". В предыдущем туре в матче против Ворсклы были видны признаки, что пациент скорее жив, чем мертв. А потому легкой прогулки черниговской Десне ожидать в этом матче не стоит.

Тем не менее, именно Десна считается явным фаворитом пары. И это неудивительно. Подопечные Александра Рябоконя уверенно начали чемпионат. Они сумели сыграть вничью с Динамо и Шахтером, а также обыграть луганскую Зарю. Немного выпадает из контекста ничейный результат черниговцев с Ингульцом, но в том поединке дебютанту УПЛ откровенно повезло.

Дисквалифицирован в этом матче игрок Днепра-1 Андрей Цуриков, и на него главный тренер не сможет рассчитывать. Зато вернулись к тренировкам Хобленко и Логинов, плюс есть новички, а потому Йовичевичу есть из кого выбрать. В Десне тоже основные бойцы в строю. Ефим Конопля наверняка уже поделился своими эмоциями с партнерами от противостояний с Мбаппе и другими звездными французами в составе сборной Украины и будет иметь дополнительную мотивацию подтвердить свой уровень в предстоящем матче.

На этом поединке Екатерине Монзуль будет помогать VAR, а потому надеемся на минимальное количество судейских ошибок, которые, к сожалению, уже в этом туре были допущены в достаточном количестве нашими арбитрами.

На данном этапе сезона Десна выглядит более сбалансированной и классной командой. Общий уровень индивидуального мастерства, а также командная работа у северян находится на более высоком уровне, а потому нет видимых причин, почему Десна не возьмет 3 очка и не догонит в турнирной таблице донецкий Шахтер. Победа Десны в 1-2 мяча выглядит весьма вероятным исходом этого матча.

В прошлом сезоне эти команда впервые играли друг против друга. Много голов забито не было, но больше преуспела Десна.

Статистика очных встреч

Всего сыграно: 2 матча (0 побед Днепра-1, 1 ничья, 1 победа Десны), забитые голы 1:2

На поле Днепра-1: 1 матч (0 побед Днепра-1, 0 ничьих, 1 победа Десны), забитые голы 0:1

На поле Десны: 1 матч (0 побед Днепра-1, 1 ничья, 0 побед Десны), забитые голы 1:1

Самый результативный матч: 1:1 (сезон 2019/20)