Украина

Клуб опроверг распространенную в СМИ информацию.

У футболистов Шахтера Тараса Степаненко и Андрея Пятова, игравших против Десны (2:2), был обнаружен коронавирус, в связи с чем "горняки" отправились на самоизоляцию. После этого некоторые СМИ сообщили, что случаи заражения Covid-19 зафиксировали и в Десне, но черниговцы это опровергают.

"После матча с Шахтером команда получила пять дней выходных. Соответственно, сейчас все футболисты находятся по домам. Учитывая ситуацию с нашим соперником, им рекомендовано оставаться дома и ограничить контракты", — говорится в заявлении Десны.

"10 октября команда соберется в Чернигове. Все игроки, тренеры и персонал пройдут ПЦР-тестирование. Только после получения результатов можно будет прокомментировать эту информацию. Сейчас ни одного подтвержденного Covid в клубе нет".

Десна после стартовых пяти туров занимает пятое место в турнирной таблице. Следующую игру команда проведет против Днепра-1 18 октября.