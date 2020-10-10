Украина

Ни один тест в стане днепрян не дал положительный результат.

Днепр-1 провел плановое тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт днепрян.

Ни один из тестов не дал положительный результат. Процедура проводилась методом ПЦР.

Напомним, что в Шахтере ранее было выявлено 18 заражений коронавирусом: девять — среди футболистов, девять — среди работников.