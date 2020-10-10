Украина 10 октября 2020, 01:36 Днепр-1 провел тестирование на коронавирус — зараженных нет Ни один тест в стане днепрян не дал положительный результат. 10 октября 2020, 01:36 Днепр-1 провел плановое тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт днепрян. Ни один из тестов не дал положительный результат. Процедура проводилась методом ПЦР. Напомним, что в Шахтере ранее было выявлено 18 заражений коронавирусом: девять — среди футболистов, девять — среди работников. Команды Днепр-1 Источники ФК Днепр-1 (Днепр) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте