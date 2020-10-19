Лидеры Шахтера вылечились от коронавируса.
Тарас Степаненко, фк шахтер
19 октября 2020, 20:59
21 октября Шахтер начнет свой пусть в текущем сезоне Лиги чемпионов. Первый соперник — мадридский Реал.
Перед этим матчем есть хорошие новости. Сегодня, 19 октября, к тренировкам в общей группе приступили Тарас Степаненко и Андрей Пятов, пропустившие две недели из-за коронавируса.
Если главный тренер Луши Каштру посчитает, что футболисты пребывают в хорошей форме, то они смогут помочь Шахтеру в игре с Реалом.
Матч Реал – Шахтер состоится в среду, 21 октября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, который начнется в 19:55.