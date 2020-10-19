Украина

Лидеры Шахтера вылечились от коронавируса.

21 октября Шахтер начнет свой пусть в текущем сезоне Лиги чемпионов. Первый соперник — мадридский Реал.

Перед этим матчем есть хорошие новости. Сегодня, 19 октября, к тренировкам в общей группе приступили Тарас Степаненко и Андрей Пятов, пропустившие две недели из-за коронавируса.

Если главный тренер Луши Каштру посчитает, что футболисты пребывают в хорошей форме, то они смогут помочь Шахтеру в игре с Реалом.

Матч Реал – Шахтер состоится в среду, 21 октября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, который начнется в 19:55.