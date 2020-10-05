Украина

Полузащитник Шахтера рассказал о состоянии здоровья — своем и товарища по команде.

Хавбек Тарас Степаненко и голкипер Андрей Пятов сдали положительные тесты на коронавирус перед вылетом в Париж на игру со сборной Франции. Поэтому они, как и весь Шахтер, отправляются на самоизоляцию.

"Дорогие друзья! Сегодня после игры у нас с Андреем Пятовым тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствие со всеми правилами мы находимся на самоизоляции и в ближайшее время будем сдавать тесты повторно", — написал Степаненко в Инстаграме.

"Но в любом случае, чувствуем себя хорошо и уверены, что в скором времени вернёмся к повседневной жизни. Берегите себя и свои семьи, все будет хорошо".

Вместо Степаненко и Пятова в сборную Украины довызвали полузащитника Динамо Владимира Шепелева и голкипера Александрии Юрия Панькива.