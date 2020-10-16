Украина

Голкипер Шахтера близок к возвращению к тренировочному процессу.

Андрей Пятов сдал отрицательный тест на коронавирус и уже вскоре приступит к тренировочным занятиям с Шахтером.

"Приступаю к тренировкам через несколько дней.⠀

У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат🙌

Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле.

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Увидимся совсем скоро", — написал голкипер в своем Instagram-аккаунте.



Напомним, что Андрей Пятов сдал положительный тест на коронавирус перед отъездом в сборную Украины, результат которого получил после игры с Десной 4 октября.