Украина 16 октября 2020, 18:22 Пятов: Приступлю к тренировкам через несколько дней Голкипер Шахтера близок к возвращению к тренировочному процессу. Андрей Пятов, Шахтер 16 октября 2020, 18:22 Андрей Пятов сдал отрицательный тест на коронавирус и уже вскоре приступит к тренировочным занятиям с Шахтером. "Приступаю к тренировкам через несколько дней.⠀ У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат🙌 Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле. ⠀ Увидимся совсем скоро", — написал голкипер в своем Instagram-аккаунте. Посмотреть эту публикацию в Instagram Приступаю к тренировкам через несколько дней⚽️ ⠀ У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат🙌 Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле. ⠀ Увидимся совсем скоро🙏 ⠀ P.S. Видео из архива @fcshakhtar Публикация от Андрей Пятов (@piat30) 16 Окт 2020 в 4:13 PDT Напомним, что Андрей Пятов сдал положительный тест на коронавирус перед отъездом в сборную Украины, результат которого получил после игры с Десной 4 октября. Люди Андрей Пятов Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте