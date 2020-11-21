Украина

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка 10-го тура УПЛ между Ингульцом и киевским Динамо.

Подопечные Сергея Лавриненко в домашнем матче попытаются отобрать очки у киевского Динамо. Столичные футболисты будут стараться всеми силами избежать потери очков в предстоящей встрече.

Ингулец – Динамо

21 ноября, Суббота, 14:00. Стадион Зирка, Кропивницкий. Максим Козыряцкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Прошлый тур УПЛ закончился громкими словами наставника киевского Динамо Мирчи Луческу о том, что в матче его команды против Шахтера победил COVID-19. После этого заявления и национальной сборной Украины вирус порядком испортил дела в Лиге наций. Ряд футболистов сборной заболели накануне матча против Германии, а еще больше выпало накануне матча против Швейцарии. Этот матч в итоге не состоялся.

Сейчас же мы возвращаемся к клубному футболу и к внутреннему чемпионату, а проблемы все те же. По причине коронавируса и травм в матче против Ингульца не смогут принять участия 15 футболистов киевского Динамо. Все бы ничего, но уже на следующей неделе Динамо предстоит принимать в Киеве Барселону в рамках Лиги чемпионов. Наверняка, уже сейчас у тренерского штаба киевлян болит голова о том, как с наименьшими усилиями взять 3 очка в матче против Ингульца, чтобы без травм и в хорошем функциональном состоянии подойти к Лиге чемпионов.

Этой ситуацией вполне может воспользоваться Ингулец. Неуступчивая команда Сергея Лавриненко, незнающая вкуса побед, в 9 турах чемпионата 7 матчей сыграла вничью. Наверняка, и в предстоящей встрече хозяева будут не против повторить свой излюбленный результат. Но тут необходимо отмечать, что есть определенные кадровые проблемы и у Ингульца. Щедрый, Ковалев, Лупашко, Крынский не помощники своей команде по причине травм. Из-за дисквалификации игру пропускает Кучеренко.

Яркой игры с изобилием большого количества голевых моментов ждать не приходится. Ингулец будет пытаться всеми силами защитить ничью, делая ставку на контратаки и стандартные положения. Динамо же, в свою очередь, экспериментальным составом будет пытаться взломать насыщенные оборонные редуты своего соперника.

Статистика личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.