Украина

Полузащитник киевлян дал комментарий после матч.

Динамо разгромно уступило в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Николай Шапаренко считает, что присутствие Месси повысило бы шансы киевлян.

"За Барселону выступают высококлассные футболисты, и даже выходя на игру вторым составом, они играют на победу, что и показали в сегодняшнем поединке.

Как повлияло бы на игру присутствие Месси? Как по мне, когда Месси на поле, то на других футболистов оказывается давление и они всегда стараются найти пасом именно его, даже если партнер находится в более выгодной позиции. Поэтому, возможно, у нас вновь были бы шансы зацепиться за результат, ведь Барселона с Месси в составе в том числе не так хорошо обороняется, как без него", — приводит слова полузащитника официальный сайт киевлян.

Видео голов и обзор поединка Динамо — Барселона можно смотреть на Football.ua.