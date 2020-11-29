Украина

Бразилец дал комментарий после матча с днепрянами.

Автор победного гола в поединке против Днепр-1 Тете поделился эмоциями после поединка и отметил амбиции Шахтера.

"Знали, что Днепр-1 – сильная команда, что она будет прессинговать и усложнять нам задачу. Так и произошло, но, слава Богу, мы добились положительного результата.



Что нам сказали в перерыве? Чтобы мы показывали свою силу, силу воли, для того чтобы забить и победить. Нужно было идти вперед. Мы начали больше прессинговать, оставались с мячом намного больше времени, полностью доминировали и таким образом добились положительного результата.



Мой гол? Эмоции прекрасные. Прежде всего хочу поблагодарить Бога! Я очень много работаю. Мы с Сиприано сговорились, что он будет простреливать таким образом, и я замкнул, забил гол. Очень хорошо получилось. Рад победе команды.

Самое главное – побеждать всегда. После ничьей нам это удалось. Очень счастливы и будем продолжать работать, потому что нам нужно первое место в чемпионате", — приводит слова Тете официальный сайт "горняков".

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Днепр-1 — Шахтер.