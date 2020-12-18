Украина

Полузащитник Зари и хавбек Динамо дисквалифицированы на одну игру и еще одну — условно.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал полузащитника луганской Зари Владлена Юрченко и хавбека киевского Динамо Владимира Шепелева на один матч, а также один поединок условно.

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко рассказал, почему по отношению к этим двум футболистам применили именно такую меру наказания.

"КДК принял решение применить санкции к Юрченко и Шепелеву, а именно один матч дисквалификации и один матч условно. Мы оценили характер нарушений, оценил схожесть их с предыдущими случаями красных карточек, которые были показаны после просмотра VAR".

"Понимаем, что стандартная санкция — это два матча дисквалификации. До этого были похожие случаи по Шапаренко, по Мораесу и по Забарному. Учитывая нашу предыдущую практику и характер нарушений, считаем, что санкция в виде отстранения на два матча была бы слишком строгой. Также мы учитывали тот факт, что арбитры в этих случаях сначала показывали желтые карточки", — заявил Грищенко в программе Футбол NEWS.

Напомним, что КДК УАФ также наказал главного тренера Динамо Мирчу Луческу за выход в центр поля в игре против Колоса. Румынскому специалисту вынесли предупреждение и дисквалифицировали на одну игру условно.