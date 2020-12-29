Украина

Football.ua выделяет пять самых больших провалов в украинском футболе за 2020-й год.

В уходящем году было большое количество как достижений, так и разочарований. О главных, на наш взгляд, достижениях мы уже написали.

ТОП-5 успехов украинского футбола в 2020 году

Теперь же самое время поговорить о том, что произошло в уходящем году такого, что хочется побыстрее забыть и больше никогда не вспоминать.

5. Франция – Украина 7:1

Неприятная ситуация для украинской сборной случилась осенью, когда по причине коронавируса и катастрофической нехватки футболистов Александр Шовковский вынужден был занять место на скамейке запасных.

Все это мы прекрасно помним, но также помним, как Франция легко и непринужденно просто не заметила нашу сборную в том матче. Конечно, отмечаем, что поединок имел товарищеский статус, но даже этот факт не отменяет того, что нельзя проигрывать 1:7 даже французам, если же мы стремимся быть в топе европейских сборных.

Тут же надо отметить и такой факт — пропустив семь голов, Геогрий Бущан совершил несколько действительно потрясающих сейвов, а это говорит о том, что счет мог быть и более ужасающим.

4. Лидеры сборной Украины – не основные игроки в своих клубах

Никто не станет отрицать, что сборная Украины сейчас играет в самый симпатичный футбол за всю свою историю. Также не забываем о большом количество дебютантов в сборной в этом году.

А вот то, что нагоняет тоску и грусть, и в какой-то мере отвечает нам на вопрос, почему же нам пока рано претендовать на статус топ европейской сборной – футболисты, которые в сборной на передовых ведущих ролях, не имеют статуса основных игроков в своих клубах.

Андрей Ярмоленко наконец-то залечил все свои травмы, но пока не может выиграть конкуренцию за место в основе у более молодого Джаррода Боуэна. Александр Зинченко в Манчестер Сити вообще имеет статус левого защитника и даже на этой позиции появляется крайне редко.

Руслан Малиновский чаще появляется в составе Аталанты, но и его сложно назвать твердым игроком основы, а скорее игроком ротации.

На левом фланге полузащиты долгие годы считался лидером Евгений Коноплянка и особой альтернативы ему нет. А когда Коноплянка последний раз выходил в основном составе Шахтера? 4-го июля в матче против Динамо. Также основным голкипером украинской национальной сборной по-прежнему считают Андрея Пятова, а в клубе он в этом сезоне таковым не является.

Все эти футболисты до недавних пор считались главными действующими лицами в национальной сборной Украины и по-прежнему продолжают ими быть. И если они не могут выиграть конкуренцию за место в основе своих клубов, то как же они могут конкурировать со сборными уровня Франции? А ведь именно об этом мечтают все наши болельщики. Именно такие цели ставит перед собой Андрей Николаевич Шевченко. Не кажется ли вам, что тут есть очевидная несостыковка?

3. Проигрыш Шахтера Боруссии с общим счетом 0:10

Как все мы будем помнить потрясающие две победы Шахтера над мадридским Реалом в сезоне-2020/21, также останутся в памяти и эти два абсолютно обескураживающих матча против немецкой команды. Почему так произошло? Ответить очень трудно.

Нельзя пинать на удачу или на какие-то судейские ошибки. Боруссия из Менхенгладбаха абсолютно по делу дважды "прибила" Шахтер в таком стиле, что на это было тяжело смотреть. Хотелось поскорее услышать финальный свисток, вернуться на 90 минут, не включать телевизор и никогда не знать результат этих матчей. Настолько беспомощно Шахтер не выглядел даже в полуфинале Лиги Европы против Интера, когда проиграл 0:5.

2. Падение Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Если смотреть глобально на то, каких результатов добились наши клубы в еврокубках в текущем сезоне, то можно уже сказать, что они не провалились, но и не удивили. Колос с Десной абсолютно ожидаемо не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы. Динамо также ожидаемо заняло третье место в Лиге чемпионов, но сам выход киевлян в группу – уже само собой достижение в этом сезоне.

Шахтер в очень сложной группе также занял третье место и будет выступать в Лиге Европы. За такой результат "горняков" и ругать нельзя, но и особо не похвалишь. Могла ли Заря выступить лучше? Могла. Но опять же, не будем говорить, что луганский коллектив был обязан был это делать. Ведь дальше прошли две объективно более мощные команды – Брага и Лестер.

Но о том, что Украина постепенно в таблице рейтингов УЕФА скатывается все ниже и ниже все-таки говорить приходится. Все дело в том, что теперь от украинских клубов у нас с вами в еврокубках по объективным причинам более заниженные требования, чем те, которые были 8-10 лет назад.

Сейчас Украина уже находится на двенадцатом месте. Выше нас уже располагаются такие страны как: Австрия, Бельгия, Шотландия. Поджимают Дания с Турцией. Не особо далеко находятся Сербия с Кипром. Если же тенденция продолжится, то мы рискуем вернуться во времена, когда чемпиону нашей страны также приходилось проходить квалификацию, дабы попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

1. Швейцария – Украина 3:0

Одна из самых болезненных тем 2020-го года для всех украинских болельщиков – это то, что произошло в последнем туре Лиги Наций, когда матч Швейцарии и Украины не состоялся. Пересказывать всю историю, почему же матч в итоге не состоялся мы не будем. Эта тема муссировалась в СМИ длительное время. Лишь предлагаем освежить в памяти, что в таких случаях говорит регламент. Также мы писали о том, почему же сборная Украины не должна была получить техническое поражение в случившейся ситуации, но как мы уже знаем, она его получила.

УАФ в декабре подала апелляцию на такое решение УЕФА и считает, что мы имеем веские аргументы для того, чтобы выиграть ее. И действительно, ситуация максимально неприятная и неоднозначная. Самое большое разочарование в уходящем году нам принесло поражение не на футбольном поле. Неизвестно, чем в итоге закончится вся эта история, но все мы будем пристально наблюдать за происходящим и за аргументами каждой из сторон.

Но вот, что хотелось бы отметить. После такого решения и Андрей Шевченко, и многие игроки сборной в один голос вторили друг другу, что им сложно представить, чтобы в такой ситуации оказались сборные Германии или Испании. Что с этими сборными швейцарцы побоялись бы вести себя так. Так вот именно в этих словах и кроется самое большое разочарование и отображение сути всего. Даже не техническое поражение, а отношение УЕФА к Украине показывает, что ни сборная, ни тем более руководство нашего футбола пока не соответствуют элитному дивизиону. Если вы понимаете, о чем мы.

Сергей Горбаченко, Football.ua