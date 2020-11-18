Лига наций

Что говорит регламент УЕФА и чем наш случай отличается от других.

Поединок 6-го тура Лиги Наций между Швейцарией и Украиной был отменен. Причиной такого решения стал запрет на проведение матча со стороны главного врача кантона Люцерн, где и должна была состояться игра.

Ситуация с нашей сборной — далеко не первый за период пандемии случай отмены или перенесения матча в связи с выявлением коронавируса у игроков одной из команд. В первую очередь здесь вспоминаются примеры несостоявшегося в начале октября поединка Серии А между Ювентусом и Наполи и отмененного матча сборных Румынии и Норвегии в рамках Лиги Наций, который должен был быть сыгран 15 ноября.

В первом случае Наполи получил техническое поражение (0:3). Такое решение вызвало много негодований со стороны представителей неаполитанского клуба и болельщиков, но если углубиться в регламент, то можно легко понять, что вердикт Дисциплинарного комитета Серии А был совершенно справедливым. Наполи не полетел на игру в Турин после обнаружения коронавируса у двух своих игроков.

Но согласно принятому перед стартом сезона Covid-протоколу чемпионата Италии, такие условия являются недостаточным основанием для неявки на игру. Неаполитанцы могли бы прикрыться запретом на выезд из города от местных властей, но здравоохранительный орган просто отнес поездку в Турин к категории "сложных", тогда как никакого прямого запрета не было. В итоге Дисциплинарный комитет не имел оснований признать возникшую ситуацию форс-мажорной и неаполитанцы получили техническое поражение за неявку на игру.

В похожей ситуации оказалась и сборная Норвегии. Команда получила запрет от местных властей на выезд из страны после того как коронавирус был выявлен у всего одного игрока команды. По сути это такое же нарушение Протокола УЕФА о возвращении к игре, как и в случае с Наполи, и сборную Норвегии, вероятнее всего, также ждет техническое поражение.

А что же говорит регламент о ситуации со сборной Украины? Все игроки нашей команды накануне были отправлены на карантин. Это означает, что они должны быть изолированы и, соответственно не могут принять участие в поединке. В таком случае, согласно официальному Протоколу УЕФА о возвращении к игре, матч мог бы состояться на следующий день,18 ноября, если бы изолированных игроков Украины могли заменить как минимум 13 других футболистов.

Но матч все-таки был отменен, поскольку Украинская Ассоциация Футбола сообщила УЕФА, что не сможет отправить в Люцерн новых игроков, которые могли бы принять участие в поединке. В таком случае УЕФА должна перенести матч на другую дату, если это возможно. Но в нынешних коронавирусных условиях эта вероятность практически равно нулю, ведь график игр и так очень сжат, а ближайшая международная пауза предусмотрена аж в марте следующего года.

Если же перенос матча не представляется возможным, решение должна принять Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА. Сборная, по вине которой не состоялся матч, признается проигравшей, кроме тех случаев, когда КДЭИ решает, что матч не был сыгран по вине обеих сторон или по не зависящим от сторон причинам.

Ситуация с матчем нашей сборной подпадает под последний пункт, ведь виновной в несыгранном поединке стороны нет: и Швейцария, и Украина до последнего выражали готовность играть этот матч.

Именно этим наш случай и отличается от примеров из Норвегии и Италии, где команды, Наполи и сборная Норвегии соответственно, не смогли прибыть на свои матчи. Хотя этому и были объективные причины в виде запрета такой поездки со стороны местных властей, но неявка на игру – железобетонный повод для присуждения технических 0:3.

Украина же на игру явилась и, как и Швейцария, готова была ее провести. Поэтому единственным очевидным выходом для УЕФА в случае с матчем Швейцария – Украина остается крайний вариант – определение победителя с помощью жребия. При таких раскладах для нашей сборной существует три возможных варианта: победа 1:0, ничья 0:0 или поражение 0:1. Два первых позволяют нашей сборной занять третье место в своей группе и остаться в Лиге А этого турнира, тогда как в случае поражения Швейцария обойдет нашу сборную по дополнительным показателям (очные встречи) и с шестью очками отправит команду Шевченко в Лигу В.

Так ситуация выглядит на первый взгляд, но всегда есть подводные камни. Надеемся, что даже в случае их обнаружения, они не сыграют против сборной Украины.

Ранее главный тренер Швейцарии Владимир Петкович заявил, что его команда всегда хочет побеждать на поле.