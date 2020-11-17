Лига наций

Рассказываем о протоколе высшего органа.

Матч Швейцария — Украина официально отменили из-за помещения нашей команды на карантин. Теперь судьбу матча определит УЕФА.

Понимая какие проблемы может принести коронавирус, УЕФА еще летом разработал план действий в турнирах сборных.

Итак, смотрим:

- "если по решению уполномоченных государственных или местных властей группа футболистов или команда помещается в обязательный карантин или самоизоляцию, матч проходит по расписанию, если в команде набирается минимум 13 футболистов, включая одного вратаря".

Это как раз наша ситуация. Вся наша сборная сейчас помещена на карантин.

"Данный пункт действителен независимо от других положений регламента конкретного турнира (включая крайний срок подачи заявки на матч) при условии, что все футболисты имеют право выступать за молодежную или взрослую сборную национальной ассоциации согласно регламенту ФИФА, а их анализы дали отрицательный результат в соответствии с протоколом УЕФА".

По расписанию матч уже не пройдет. Единственный вариант — сыграть завтра, в дополнительный день, отведенный УЕФА для матчей сборной. Для этого Украина должна предоставить новую сборную с новым тренерским штабом численностью минимум 13 человек, включая одного вратаря. Это могут быть любые украинские профессиональные футболисты.

- "если национальная ассоциация не может выставить на игру команду с соблюдением указанного выше критерия (то есть 13 футболистов, включая минимум одного вратаря), то матч, если возможно, переносится на выбранную администрацией УЕФА дату. Если администрация УЕФА сочтет целесообразным, она имеет полномочия перенести матч на стадион в нейтральном государстве (на территории национальной ассоциации УЕФА). В любом случае домашняя команда остается ответственной за проведение матча и покрывает все сопутствующие расходы".

В обычное время игру бы перенесли и дело с концом. Но в условиях сжатых сроков найти "окошко" будет нереально. Так, следующая международная пауза предусмотрена только в марте, когда начнутся другие турниры.

- "если матч невозможно перенести, решение принимает Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (КДЭИ) УЕФА. Сборная национальной ассоциации, по вине которой матч не состоялся или был сыгран не полностью, признается КДЭИ проигравшей".

И швейцарская ассоциация, и украинская были обеими руками за проведения поединка, так что здесь, по логике, техническое поражение не светит ни одной из команд.

"Кроме случаев, когда КДЭИ решает, что матч не состоялся или был сыгран не полностью по вине обеих сторон либо по не зависящим от сторон причинам. Тогда исход матча определяет жребий (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0), который проводит администрация УЕФА";

И самый "интересный" вариант. Жребий. Здесь Украину устроит победа или ничья, тогда как поражение отправит нас в дивизион B. Шанс на успех — 66,66%. Абсурдно даже говорить о таком варианте, но он вполне реален.