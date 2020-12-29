Форвард рассказал о возвращении в Украину.
ЕВГЕНИЙ СЕЛЕЗНЕВ, ФОТО ФК КОЛОС КОВАЛЕВКА
29 декабря 2020, 16:00
Нападающий ковалевского Колоса Евгений Селезнев озвучил причину своего возвращения в Украину из Турции.
"Приятно вернуться на родину. Я очень сильно рвался домой. Получил опыт. Не знаю, помог он мне или нет, но я был в Европе, в Турции. Очень сильно хотел домой приехать. В первую очередь вернулся ради рекорда. А так это мой дом, моя страна, тут ребенок. Но самое главное – рекорд".
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"Выбрал Колос, потому что это команда с амбициями, которая ставит цели, хочет достичь чего-то в еврокубках. Очень хороший молодой президент, молодой тренер. Команда хочет расти, имеет талантливых молодых футболистов. Я в своем возрасте, со своим опытом могу ей помочь. Я не думаю, что на данный момент я нужен Шахтеру или Динамо", — сказал Селезнев Футбольному формату.
Отметим, Селезнев в текущем сезоне сыграл за Колос 12 матчей, в которых забил пять голов.
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