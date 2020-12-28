Украина

Украинец признался, почему не заиграл в Испании.

Нападающий ковалевского Колоса Евгений Селезнев признался, что не хотел уезжать играть в Европу, и жалеет о том, что переходил в Малагу.

"Я никогда не мечтал играть в Европе. Это случилось один раз, я уехал в Испанию. Это была моя ошибка и я очень сильно жалею об этом. Я не подхожу под Европу. В жизненном плане я очень сильно далек от Европы".

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"Мне было там очень тяжело жить. Я столкнулся с враньем постоянным, оценкой моей зарплаты. Это сложилось в одну корзину, я не понимал, что происходит. Здоровался с четырьмя или пятью футболистами, остальные из-за моей зарплаты не здоровались. Я до сих пор этого не могу понять. Я ни разу не интересовался, у кого какая зарплата. Что мое – это мое. Сколько дали – столько и дали", - сказал Селезнев Футбольному формату.

Напомним, Селезнев играл в Малаге в 2019 году. В 12 играх за клуб он не забил ни одного гола.

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