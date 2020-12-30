Тесты

Football.ua предлагает вспомнить одни из главных футбольных событий уходящего года.

2020 год преподнес немало сюрпризов и неожиданностей, а некоторые события так и вовсе войдут в историю футбола. Предлагаем еще раз пробежаться по месяцам 2020 и вспомнить, что же происходило в мире футбола в этом году.

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