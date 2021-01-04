Украина

Стали известны первые соперники Динамо на зимних сборах.

Динамо определилось с первыми соперниками на сборе в ОАЭ — сообщил официальный сайт клуба.

18 января подопечные Мирчи Луческу встретятся с чемпионом Польши — Легией, а 21 января — с чемпионом Беларуси Шахтером Солигорск. Оба матча начнутся в 15:00 по киевскому времени и будут показаны на клубном YouTube-канале.

Динамо выйдет из отпуска 11 января, пройдет медицинское обследование в Киеве и отправится на тренировочный сбор в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что из отпуска уже вышел Мариуполь.

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