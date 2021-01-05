Украина

Киевлян ждут сборы в ОАЕ и Турции.

Футболисты киевского Динамо выходят из отпуска 11 января 2021-го года и в течение двух дней сдадут ПЦР-тесты на коронавирус и медосмотр.

В последующие несколько дней киевляне проведут тренировки на базе "Динамо", после чего 15-го января отправятся в ОАЕ на тренировочный сбор, где сыграют с Легией и Шахтером из Солигорска.

По окончании месяца, 29 января, у "бело-синих" стартует второй тренировочный сбор в Турции.

Ранее стали известны соперники "горняков" во время подготовки ко второй половине сезона УПЛ.

Также напомним, что ассистент Мирчи Луческу прекратил сотрудничество с киевским клубом по семейным обстоятельствам.