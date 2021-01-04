Украина

Трансфер израильского футболиста находится на грани срыва.

Как уже сообщалось ранее, переговоры киевского Динамо и израильского Маккаби Петах-Тиква относительно трансфера в украинский клуб израильского нападающего Лиэля Абады вышли на финальную стадию.

Однако, после получения текста первой версии будущего контракта, израильская сторона переговоров высказала резкий протест относительно отдельных пунктов соглашения.

В частности, Маккаби Петах-Тиква выступает категорически против серьезных дисциплинарных взысканий с футболиста, в случае если тот будет опаздывать на тренировочные занятия или командные сборы. Кроме того, израильский клуб беспокоит тот факт, что Динамо Киев предпочитает рассматривать все возможные юридические вопросы в судах на территории Украины, а не в соответствующих учреждениях УЕФА и ФИФА.

Высказался по поводу сложившейся ситуации в своем интервью ресурсу Sport5.co.il и президент Маккаби Ави Лусон: "Абада не сядет на рейс в четверг (7 января — ред.). В настоящее время он является игроком Маккаби Петах-Тиква. Пока условия не изменятся, для нас не будет существовать переговорный процесс. Мы не будем гибкими в отношении этого вопроса".

Напомним, что ранее израильский клуб пошел на уступки в вопросе стоимости футболиста ради повышения его заработной платы, а футболист донецкого Шахтера Манор Соломон с радостью воспринял информацию о возможном приезде своего соотечественника в Киев.

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