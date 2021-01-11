Украина

Защитник Динамо принял участие в тренировочной сессии.

Динамо вышло из отпуска и начало подготовку к второй части сезона, сообщает официальный сайт киевлян.

В рамках первого рабочего дня Мирча Луческу провел тренировку, в которой принял участие восстановившийся после травмы Александр Тымчик.

Кроме того, на тренировке присутствовали Артем Беседин, Мохаммед Кадири и Сидклей. Первый ранее отбыл дисквалификацию, а остальные вернулись из аренд.

Александр Тымчик в текущем сезоне пропустил большое количество матчей из-за травмы, успев провести лишь три игры.

Напомним, что правый защитник получил повреждение приводящей мышцы в поединке чемпионата Украины против Десны.