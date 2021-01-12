Украина

Защитник "бело-синих" рассказал о готовности к началу работы после выхода из отпуска.

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера ответил на вопросы журналистов перед тренировочными сборами команды.

- Как настрой перед сборами? Переключился уже после праздников?



- Определенно, мы все соскучились по футболу. Месяц не играли и уже хочется поскорее работать с мячом. Во время отпуска работал самостоятельно, а вот по ТВ матчи особо не смотрел.



- В прошлом годы ты стал Iron Man для Динамо — провел больше всех матчей и минут на поле. Как-то это чувствуется?



- Для меня это привычная история, не первый сезон, когда я много играю. Чувствую себя абсолютно нормально, в физическом плане у меня проблем нет, и если тренер будет давать мне 90+ минут в каждом матче, то буду только рад этому. Приятно, что тренерский штаб доверяет мне и дает возможность выходить на поле практически в каждом поединке. Это мотивирует и вдохновляет.



- Что скажешь по Лиге Европы? Как далеко получится пройти?



- Наши мысли и полная концентрация на Брюгге, мы не думаем о том, как и что может быть дальше. Брюгге — это сильный соперник, сбалансированная и организованная команда. Мы должны сосредоточиться на этом сопернике, а что будет дальше зависит от качества нашей игры.



- В чемпионате Украины не менее важная задача. Какие мысли по поводу чемпионской гонки в УПЛ?



- Я в Динамо уже 4-й сезон и мне очень хочется выиграть чемпионат Украины. Это глобальная задача, решение которой заключается в правильной подготовке к каждому следующему матчу. Мы должны успешно идти от соперника к сопернику, а под руководством такого тренера, как Мирча Луческу, это выполнимо. В каждом отдельном матче мы должны доказывать свои чемпионские амбиции и заслужить этот титул, — приводит слова Кендзеры официальный сайт Динамо Киев.

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