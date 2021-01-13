Украина

Дончанам придется выложить круглую сумму за перспективного исполнителя.

Как стало известно бразильскому ресурсу O Dia, в услугах юного перспективного полузащитника из Васко да Гама Алешандре де Алмейда Силва Жуниора, также известного как Жуниньо, заинтересовался целый ряд европейских футбольных клубов, среди которых присутствует и донецкий Шахтер.

19-летний бразильский исполнитель, которому 23 января исполнится 20 лет, начал попадать на прицел скаутов со всего мира благодаря своим успешным выступлениям в юношеской команде Васко, а в новом сезоне укрепился в статусе игрока ротации под руководством Вандерлея Лушембурго — главного тренера "взрослой" команды.

В борьбе за Жуниньо Шахтеру предстоит противостоять португальским Порту и Витории Гимарайнш, а также испанскому Вальядолиду. При этом, потенциальных покупателей может отпугнуть клаусула за футболиста, которая установлена на уровне 30 млн евро, при действующем контракте до конца 2023 года.

В то же самое время, портал Transfermarkt оценивает игрока, который может выступать на позиции центрального и атакующего полузащитника, в скромные 350 тыс. евро.

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