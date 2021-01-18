Украина

Футболист в ближайшее время должен переехать в Украину.

Защитник сборной Исландии и Копенгагена Рагнар Сигурдссон перейдет в львовский Рух.

По информации издания Bt.dk, 34-летний футболист присоединится к украинской команде в ближайшее время.

Это будет именно трансфер, но сумма перехода пока останется неизвестной. В Копенгагене данную информацию отказались комментировать.

Последнее время Сигурдссон постоянно лечился от травм. Это и стало причиной того, что в 2020 году он провел лишь девять игр за Копенгаген.

Помимо периоды карьеры в Дании, исландец имеет опыт игр в Гетеборге, Краснодаре, Фулхэме и других менее известных клубах.

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