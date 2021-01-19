Украина

Главный тренер Олимпика прокомментировал спарринг своей команды.

Игорь Климовский остался доволен ничьей Олимпика со Шленском на сборе в Турции.

"Мне понравилась игра в исполнении моей команды, — цитирует тренера официальный сайт Олимпика. - Плохо, что дважды пропустили в свои ворота, но это только начало, еще есть время многое усовершенствовать. Понравилось, как мы действовали в атаке: создавали моменты, забили два гола".

"Мы сыграли два тайма разными составами. Все ребята выглядели неплохо. Для первого матча – даже очень прилично. Сегодня меня интересовала интенсивность игры, начало атаки и прессинг. Над этими компонентами мы работали все эти дни, и я это увидел".

Седующий матч Олимпик проведет 23 января против польского ТСЦ.

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