Украина

Наставник "горняков" прокомментировал товарищеский поединок своей команды.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру подвел итоги товарищеской встречи с польским Лехом.

"Во второй половине встречи мы хорошо контролировали ход игры, несмотря на то, что как в первом, так и во втором тайме мы не создавали много голевых моментов. При объеме атакующей работы после перерыва можно было создавать больше моментов.

Но результат – это то, что меньше всего нас интересует на данный момент. Я никак не оцениваю результаты сейчас, хотя всегда хочу побеждать, хочу, чтобы команда имела большие амбиции. В этих матчах меня интересует, как мы обороняемся и атакуем, как мы готовы к разным типам ситуаций.

Оба тайма меня удовлетворили, прежде всего учитывая, что на третий день работы мы уже играем с командой, которая через 10 дней начнет свой чемпионат. Конечно, это создало нам некоторые сложности. Но мы по ходу матча смогли показать и хорошие вещи, несмотря на то, что еще не были на том уровне, который требуем от самих себя. И, вне всяких сомнений, мы к нему придем", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Ранее Луиш Каштру поздравил голкипера Анатолия Трубина со званием лучшего игрока года по версии болельщиков.