Украина

Наставник донецкого Шахтера поделился планами своей команды зимнюю паузу.

Действующий чемпион Украины донецкий Шахтер будет находится в отпуске до 13 января 2021 года, после чего начнет необходимые процедуры перед тренировочными сборами в Турции. Об это сообщил главный тренер "горняков" Луиш Каштру в своем интервью официальному сайту клуба.

"У нас отпуск до 13 января, затем проведем медицинский осмотр, физически оценим игроков, а 17-го улетим в Турцию. Проведем там два сбора. На первом будет несколько товарищеских матчей. Далее вернемся в Киев на двухдневную паузу и снова полетим в Турцию на второй сбор.

Как вы знаете, у нас не было летних сборов. Однако были некоторые вещи, которые мы хотели отработать, чтобы прибавить. Сезоны всегда отличаются друг от друга, и мы знали, что на этот нам нужны немного другие динамики — в принципе, те, которые мы показали в Милане с Интером. У нас было очень мало времени, чтобы это отработать. В январе такая возможность будет", — сказал португальский наставник.

Каштру также посетовал на большое количество травм у его подопечных: "Надеемся, ребята смогут подготовиться и восстановиться, ведь у нас есть травмированные: Коноплянка, Малышев, Исмаили, Корниенко. Были сложности у Кривцова. Плюс Витао, Хочолава и Фернандо. Мы очень хотим, чтобы все они были готовы к сборам".

Однако тут же главный тренер Шахтера очертил круг интересов его команды на осенний период: "Хорошая вторая часть сезона, надеюсь, приведет нас к большому числу побед и принесет нам титулы в Украине. Наши ожидания — выиграть Кубок и чемпионат. И, разумеется, пройти как можно дальше в Лиге Европы".

В оставшейся части интервью Луиш говорил уже о приближающихся праздниках и возвращении на непродолжительный период на родину: "Подарок для моей семьи — я сам! Вы знаете, что сейчас очень опасно путешествовать. Я полечу в Португалию и буду наслаждаться тем местом, где уже давно не был. Планирую побыть там как можно дольше. Это моя страна: для меня большая радость приехать и зарядить батарейки, чтобы затем вернуться к своей работе сильным".