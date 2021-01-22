Украина

Третьем соперником Динамо на сборах в ОАЭ станет национальная сборная Иордании.

В воскресенье, 24 января, Динамо проведет контрольный поединок против сборной Иордании — сообщал официальный сайт киевлян.

Национальная сборная Иордании занимает 95-е место в рейтинге ФИФА и является одной из сильнейших в Азии.

Матч состоится в Дубае на стадионе The Sevens и начнется в 15:00. После этого Динамо вернется в Киев.

На сборах в ОАЭ Динамо уступило Легии, обыграло Шахтер Солигорск, а спарринг с Аджманом не состоялся.

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