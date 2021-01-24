Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал первые зимние сборы.

Богдан Леднев считает, что в ОАЭ у Динамо были отличные условия для подготовки к весенней части сезона.

"В ОАЭ очень хорошие условия, поля, интересные тренировки, поэтому мне комфортно работать, я получаю от этого удовольствие, – цитирует полузащитника официальный сайт Динамо. – У нас уже хороший уровень взаимопонимания, а игры на фоне усталости — не беда, ведь в Динамо есть все условия для восстановления, а массажисты — профессионалы".

"Сборы — это фундамент, который нужен для успешного входа в сезон. У Мистера все расписано: в Киеве мы работали над физикой, сейчас больше с мячами. С ними более приятно работать, чем просто бегать. Но нагрузки все равно высокие, чтобы легче было в играх".

"Программу первого сбора мы уже практически выполнили, к сбору в Турции подойдем в 100-процентной физической готовности и начнем работать над игровыми кондициями".

В воскресенье, 24 января, Динамо проведет спарринг со сборной Иордании, после чего вернется в Киев.

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