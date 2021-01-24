Украина

Защитник Динамо рассказал о том, как идет процесс его восстановления.

Александр Тымчик еще ощущает дискомфорт, но рад, что начал работать в общей группе.

"Стараюсь постепенно вливаться в группу, меня уже начали подключать к общим упражнениям, – цитирует защитника официальный сайт Динамо. – Сегодня я уже работал на полную, но еще ощущаю дискомфорт, не могу резко развернуться, ускориться".

"Когда я еще не работал в группе, то старался внимательно следить за тем, как ребята отрабатывают новые тактические аспекты, выполняют установки тренера. Надеюсь, на втором сборе уже буду больше принимать участие в работе".

Ранее о состоянии здоровья игроков Динамо рассказал врач первой команды Андрей Шморгун.

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