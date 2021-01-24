На сбор СК Днепр-1 прибыл бразильский полузащитник.
Вагнер, фото СК Днепр-1
24 января 2021, 02:00
В расположение СК Днепр-1 прибыл 24-летний полузащитник Гонсалвеш Ногейра де Соуза Вагнер — сообщил официальный сайт клуба.
Потенциальный новичок уже приступил к тренировкам с командой.
Ранее Вагнер выступал за вторую команду Бастии (30 матчей, 8 голов), Серкль Брюгге (1, 0), Сабуртало (69, 18) и Динамо Батуми (14, 1).
Ранее сообщалось, что Днепр-1 разорвал контракт с Максимом Лопыренком.
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