Украина

На сбор СК Днепр-1 прибыл бразильский полузащитник.

В расположение СК Днепр-1 прибыл 24-летний полузащитник Гонсалвеш Ногейра де Соуза Вагнер — сообщил официальный сайт клуба.

Потенциальный новичок уже приступил к тренировкам с командой.

Ранее Вагнер выступал за вторую команду Бастии (30 матчей, 8 голов), Серкль Брюгге (1, 0), Сабуртало (69, 18) и Динамо Батуми (14, 1).

Ранее сообщалось, что Днепр-1 разорвал контракт с Максимом Лопыренком.

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