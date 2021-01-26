Украина

Киевский клуб проведет пять спаррингов.

Киевское Динамо объявило список соперников на втором тренировочном сборе в Турции.

30-го января. Динамо — Лудогорец, 16:00

1-го февраля. Динамо — Динамо Тбилиси, 16:00

4-го февраля. Динамо — ЦСКА 1948, 16:00

7-го февраля. Динамо — Шкендия, 16:00

8-го февраля. Динамо — БАТЭ, 10:00

Отметим, что второй сбор пройдет с 29 января по 8 февраля, после чего "бело-синие" вернуться в Украину, где будут готовиться ко второй части сезона УПЛ. Отметим, что до 29-го января Динамо будет в Киеве.

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