Украина

Легионер Руха Эрик Глиха прокомментировал победу в контрольном поединке.

Эрик Глиха считает, что упорная работа на тренировках игроков Руха начинает приносить свои плоды.

"Матч против Радника был очень сложным, прежде всего из-за погодных условий, очень сильного ветра, – цитирует словенского защитника официальный сайт Руха. – Да и соперник был очень неуступчивый, поэтому победа тем более ценна".

"Рад, что смог сегодня забить, ведь это мой первый гол в составе Руха. Стоит отметить, что все три мяча мы забили после стандартов. Но в этом нет ничего удивительного, поскольку именно этот элемент мы особенно тщательно отрабатываем на тренировках. Как видите, работа начинает приносить плоды".

Матч Рух — Радник завершился со счетом 3:2, а ранее львовяне обыграли казахстанский Кызылжар — 3:1.

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