Украина

Хавбек "горняков" рассказал о забитом с 35-ти метров мяче в товарищеском поединке.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал о сборах в Турции и своем дальнем ударе в товарищеском поединке против Силекса.

– Как состояние и физическая форма после первого сбора?

– Все нормально. Отработали по плану, не считая отмены встречи с Марибором. Тренировались в двухразовом режиме. На втором сборе также будут матчи, думаю, тренерский штаб даст больше игрового времени. Так что больше готовимся непосредственно к игровому сбору.



– В матче с Силексом ты забил идеальным ударом с 30–35 метров левой ногой. Как это удалось? Отрабатываешь на тренировках?

– Здесь интересный случай. Мы накануне остались после тренировки побить по воротам: удары шли, но голкиперы хорошо отрабатывали, не давали забить. А здесь наших вратарей не было – и получилось!



– Какие планы на два дня отдыха?

– Буду дома, с семьей. Никаких особых планов нет. 48 часов – как раз отлично, чтобы восстановиться и быть готовым ко второму сбору, — сказал Степаненко в интервью Shakhtar News.

Ранее Тарас Степаненко высказывался о втором поединке против Интера в групповом этапе Лиги чемпионов.

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