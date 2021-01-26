Вашему вниманию ключевые моменты поединка.
Матч Шахтер - Силекс, Fex.net
26 января 2021, 15:13
В третьем товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции Шахтер встречался с Силексом.
Пропустив гол в конце первого тайма, "горняки" разгромили македонский клуб во второй половине встречи.
Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Шахтер — Силекс:
Шахтер — Силекс 4:1
Голы: Алан Патрик, 55, Корниенко, 65, Степаненко, 69, Додо, 90+1 — Тантуровский, 42
Стартовый состав Шахтера: Пятов — Болбат, Витао, Хочолава, Матвиенко — Майкон — Мудрик, Марлос, Маркос Антонио, Соломон — Мораес.
Запасные: Шевченко, Гриценко, Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Сиприано, Степаненко, Судаков, Алан Патрик, Тете, Фернандо, Дентиньо.
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