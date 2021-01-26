Украина

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

В третьем товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции Шахтер встречался с Силексом.

Пропустив гол в конце первого тайма, "горняки" разгромили македонский клуб во второй половине встречи.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Шахтер — Силекс:

Шахтер — Силекс 4:1

Голы: Алан Патрик, 55, Корниенко, 65, Степаненко, 69, Додо, 90+1 — Тантуровский, 42

Стартовый состав Шахтера: Пятов — Болбат, Витао, Хочолава, Матвиенко — Майкон — Мудрик, Марлос, Маркос Антонио, Соломон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Гриценко, Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Сиприано, Степаненко, Судаков, Алан Патрик, Тете, Фернандо, Дентиньо.

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