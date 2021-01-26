Кирилл Кириленко получил статус свободного агента.
Кирилл Кириленко, ФК Олимпик
26 января 2021, 15:54
Нападающий Кирилл Кириленко покинул расположение Олимпика, сообщает пресс-служба донецкого клуба.
Контракт с 20-летним белорусским форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Кириленко перебрался в Олимпик летом прошлого года. За это время он успел отыграть всего лишь два поединка в УПЛ, в которых провел на поле 25 минут.
Ранее сообщалось, что Олимпик подписал камерунского форварда из Порту.