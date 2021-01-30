Украина

Наставник Днепра-1 рассказал об определенных тонкостях тренировочного процесса внутри команды.

В своем интервью передаче Футбол NEWS главный тренер днепровского Днепра-1 Игор Йовичевич раскрыл некоторые детали о том, как проходит тренировочный процесс его команды.

"Тренировочный процесс ведем на трех языках. Переводим некоторые моменты на испанский, в команде есть русскоязычные, поэтому иногда можем и переключиться на русский. Однако упор делается на украинский.

"Грамотный коучинг очень важен для тренировочного процесса. Нужно быть мыслями внутри того, что пытаешься донести своим футболистам. Это логично, ведь ты задумываешь какие-то тактические схемы, в которых важны микродетали, из которых и состоит футбол", — подытожил наставник днепрян.

Согласно календарю 14-го тура украинской Премьер-лиги, днепровский Днепр-1 вернется к официальным поединкам домашней встречей против Ингульца.