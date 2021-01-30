Украина

Стал известен стартовый состав киевского клуба на товарищеский поединок.

Сегодня, 30 января, киевское Динамо проведет товарищеский поединок против болгарского Лудогорца, который пройдет в рамках второго учебно-тренировочного сбора "бело-синих".

Тренерский штаб столичного клуба определился со стартовым составом на контрольный матч.

Также отметим, что вингер Виктор Цыганков не попал в заявку киевского клуба.

Запасные: Бойко, Нещерет, Шабанов, Сирота, Караваев, Сидклей, Шепелев, Леднев, Волошин В, Волошин Н, Дуэлунд, Ванат, Супряга.

Смотрите видео онлайн-трансляцию поединка Динамо Киев — Лудогорец, которая начнется в 16:15 по киевскому времени.