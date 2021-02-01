Украина

Специалист попрощался в хавбеком.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал переход Виктора Коваленко в Аталанту.

"Это момент радости и грусти. Грусти от того, что нас покидает футболист. Этот парень вырос в Шахтере и он член нашей большой семьи. Мотив радости. Это лучший год для Виктора, и мы в футболе привыкли уважать выбор футболиста, тем более, что он обдуманный.

Рост Коваленко в Шахтере всегда поддерживался. Я чувствовал, что это игрок, которого все любят. Ребята расстраиваются, что он должен уйти из Шахтера. Для всех, кто остается, это пример хорошего человека. Удачи и счастья ему. Мы будем болеть за него и хотим, чтобы он болел за нас" — сказал Каштру.

Также переход игрока прокомментировал директор по футболу "горняков" Дарио Срна.

"Он сделал много для Шахтера. Принес радость для наших болельщиков. Коваленко заслужил на переход в Аталанту, и мы должны уважать его желание перейти в этот клуб.

Желаем ему удачи, будем его любить, помнить, и он должен быть примером для всех молодых игроков", — сказал Срна.

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