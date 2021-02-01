Украинец перебрался в итальянский клуб.
Виктор Коваленко, Аталанта
01 февраля 2021, 16:02
Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко все же перешел в бергамскую Аталанту.
Переговоры с хавбеком длились определенное время, однако трансфер все же свершился перед самым закрытием трансферного окна.
Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, за футболиста заплатили порядка 700 тысяч евро.
На позиции Коваленко в Аталанте играют сразу несколько футболистов: Марио Пашалич, Мартин де Рон и Алексей Миранчук.
Отсюда следует вопрос, будет ли украинец основным игроком команды Гасперини, чаще всего будет усиливать игру со скамейки запасных, или же вовсе не сможет пробиться в состав и отправится по арендам? Как считаете вы?