Италия

Украинец перебрался в итальянский клуб.

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко все же перешел в бергамскую Аталанту.

Переговоры с хавбеком длились определенное время, однако трансфер все же свершился перед самым закрытием трансферного окна.

Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, за футболиста заплатили порядка 700 тысяч евро.

На позиции Коваленко в Аталанте играют сразу несколько футболистов: Марио Пашалич, Мартин де Рон и Алексей Миранчук.

Отсюда следует вопрос, будет ли украинец основным игроком команды Гасперини, чаще всего будет усиливать игру со скамейки запасных, или же вовсе не сможет пробиться в состав и отправится по арендам? Как считаете вы?